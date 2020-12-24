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Легендарный вратарь-бомбардир идет в президенты

Легендарный вратарь-бомбардир идет в президенты
Обновлено 19:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер Tende_Deportiva

Легендарный вратарь Хосе Луис Чилаверт, который получил широкую известность благодаря своим забитым голам, баллотируется на пост  президента Парагвая. Об этом он сообщил в своей twitter, прикрепив предвыборный плакат.

"Горжусь тем, что я парагваец. Чила - президент-2023", - гласит предвыборный слоган Чилаверта.

Чилаверт большую часть карьеру провел в аргентинском Велесе. Кроме того, он выступал за парагвайский Гуарани, аргентинский Сан-Лоренсо, испанскую Сарагосу, французский Страсбур и уругвайский Пеньяроль. Завершил карьеру футболиста прославленный вратарь в 2005 году.

За свою карьеру футболиста Хосе Луис вколотил в ворота соперников 62 гола. За больше чем 20 лет в профессиональном футболе Чилаверт выиграл чемпионат Парагвая, чемпионат Аргентины (4 раза), чемпионат Уругвая, Кубок Франции, Кубок Либертадорес, Межконтинентальный кубок, Суперкубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки.

"Телеграф" напоминает, что легенда футбола Джордж Веа стал президентом в родной Либерии

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Все по теме:

Футбол, Парагвай, Хосе Луис Чилаверт.

Автор:

Телеграф
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