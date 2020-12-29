Удивительный гол в касание с острого угла - в обзоре матча Кристал Пэлас - Лестер (видео)

В понедельник, 28 декабря, Кристал Пэлас принимал Лестер в рамках матча 16-го тура чемпионата Англии 2020/21. Встреча, проходившая на "Селхерст Парк" в Лондоне, завершилась со счетом 1:1.

Во втором тайме хозяева вышли вперед после блестящего удара с острого угла в касание от Вилфрида Заа. Гости отыгрались лишь под занавес поединка усилиями Харви Барнса, который шикарным бильярдным ударом переправил мяч в угол ворот Гуайты. Отметим, при счете 0:0 форвард Лестера Келети Ихеаначо не реализовал пенальти.

Этот результат поднял Лестер (29 очков) на вторую позицию в турнирной таблице АПЛ, а Кристал Пэлас расположился на 13-м месте (19 очков). В следующем туре Лисы отправятся в гости к Ньюкаслу (03.01.2021), а Орлы примут Шеффилд Юнайтед (02.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Челси и Астон Вилла поделили очки в 16-м туре АПЛ.