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Удивительный гол в касание с острого угла - в обзоре матча Кристал Пэлас - Лестер (видео)

Удивительный гол в касание с острого угла - в обзоре матча Кристал Пэлас - Лестер (видео)
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер andros_townsend

В понедельник, 28 декабря, Кристал Пэлас принимал Лестер в рамках матча 16-го тура чемпионата Англии 2020/21. Встреча, проходившая на "Селхерст Парк" в Лондоне, завершилась со счетом 1:1.

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Во втором тайме хозяева вышли вперед после блестящего удара с острого угла в касание от Вилфрида Заа. Гости отыгрались лишь под занавес поединка усилиями Харви Барнса, который шикарным бильярдным ударом переправил мяч в угол ворот Гуайты. Отметим, при счете 0:0 форвард Лестера Келети Ихеаначо не реализовал пенальти.

Этот результат поднял Лестер (29 очков) на вторую позицию в турнирной таблице АПЛ, а Кристал Пэлас расположился на 13-м месте (19 очков). В следующем туре Лисы отправятся в гости к Ньюкаслу (03.01.2021), а Орлы примут Шеффилд Юнайтед (02.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Челси и Астон Вилла поделили очки в 16-м туре АПЛ.

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Все по теме:

Футбол, АПЛ, ФК Кристал Пэлас, ФК Лестер Сити.

Автор:

Телеграф
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