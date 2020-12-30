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Украинский футболист попал в сборную мира

Украинский футболист попал в сборную мира
14:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Украинский вратарь Шахтера Анатолий Трубин попал в символическую сборную лучших футболистов мира до 19 лет в 2020 году. Об этом сообщает twitter-аккаунт fbwonderkids.

В текущем сезоне Трубин отыграл в 13-и поединках за Шахтер во всех турнирах, окончательно вытеснив Андрея Пятова из основы Горняков. Особенно впечатлит 19-летний Анатолий в играх Лиги чемпионов против Реала и Интера, правда, от Боруссии М он пропустил целых шесть мячей за игру.

Символическая сборная юных футболистов по версии fbwonderkids:

Голкипер: Анатолий Трубин ("Шахтер");

Защитники: Букайо Сака ("Арсенал"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити"), Бенуа Бадьяшиле ("Монако"), Неко Уильямс ("Ливерпуль");

Полузащитники: Эдуарду Камавинга ("Ренн"), Педри ("Барселона"), Джованни Рейна ("Боруссия" Д);

Нападающие: Ансу Фати ("Барселона"), Родриго ("Реал"), Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед").

Ранее "Телеграф" сообщал, что Трубин вошел в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги чемпионов по количеству сейвов.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Анатолий Трубин.

Автор:

Телеграф
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