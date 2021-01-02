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У Динамо есть запасной вариант в случае провала трансфера Абады

У Динамо есть запасной вариант в случае провала трансфера Абады
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм mpcosta09

Динамо является одним из претендентов на полузащитника Флуминенсе Маркоса Пауло. Об этом сообщает издание fanatik.

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По информации источника, 19-летний левый вингер все еще входит в планы киевлян, несмотря на почти состоявшийся трансфер полузащитника молодежной сборной Израиля Лиэля Абады. Сейчас переговоры по израильтянину подходят к концу, стороны пока не пришли к соглашению. Что касается Пауоло, то футболист на радаре также и у Фенербахче.

В сезоне 2019/20 Маркос Пауло в 34-х матчах во всех турнирах забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько будет получать Абада в киевском Динамо

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Флуминенсе, Маркос Пауло.

Автор:

Телеграф
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