У Динамо есть запасной вариант в случае провала трансфера Абады

Динамо является одним из претендентов на полузащитника Флуминенсе Маркоса Пауло. Об этом сообщает издание fanatik.

По информации источника, 19-летний левый вингер все еще входит в планы киевлян, несмотря на почти состоявшийся трансфер полузащитника молодежной сборной Израиля Лиэля Абады. Сейчас переговоры по израильтянину подходят к концу, стороны пока не пришли к соглашению. Что касается Пауоло, то футболист на радаре также и у Фенербахче.

В сезоне 2019/20 Маркос Пауло в 34-х матчах во всех турнирах забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько будет получать Абада в киевском Динамо.