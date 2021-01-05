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Динамо лишилось тренера

Динамо лишилось тренера
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Тренер киевского Динамо по физподготовке и ассистент Мирчи Луческу Диего Лонго разорвал контракт с вице-чемпионами Украины. Об этом он рассказал сам в комментарии для football.ua.

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По словам специалиста, он принял данное решение из-за семейных обстоятельств. Тренер подолгу находился в Украине без возможности навещать семью, которая осталась в Италии. Лонго посетовал на то, что практически все время проводил на базе киевлян и у него попросту не было времени. Он поблагодарил руководство, персонал и игроков клуба за сотрудничество. Свое решение Диего сначала обсудил с Луческу и тот вник в его положение.

"К сожалению, я разорвал контракт с Динамо. У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе. Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером", - поведал итальянский специалист. 

Ранее "Телеграф" рассказывал о ближайших спаррингах Динамо на сборе в ОАЭ.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Диего Лонго.

Автор:

Телеграф
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