Динамо лишилось тренера

Тренер киевского Динамо по физподготовке и ассистент Мирчи Луческу Диего Лонго разорвал контракт с вице-чемпионами Украины. Об этом он рассказал сам в комментарии для football.ua.

По словам специалиста, он принял данное решение из-за семейных обстоятельств. Тренер подолгу находился в Украине без возможности навещать семью, которая осталась в Италии. Лонго посетовал на то, что практически все время проводил на базе киевлян и у него попросту не было времени. Он поблагодарил руководство, персонал и игроков клуба за сотрудничество. Свое решение Диего сначала обсудил с Луческу и тот вник в его положение.

"К сожалению, я разорвал контракт с Динамо. У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе. Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером", - поведал итальянский специалист.

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