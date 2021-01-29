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Ярмоленко усложняют жизнь: "Вест Хэм" берет из "МЮ" прямого конкурента украинцу

Ярмоленко усложняют жизнь: "Вест Хэм" берет из "МЮ" прямого конкурента украинцу
Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф Фото: Sky Sports

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард перешел в "Вест Хэм".

Как сообщает UA-Football, "Вест Хэм" арендовал 28-летнего англичанина до конца сезона. 

Английскому клубу полугодичное пребывание Лингарда обойдется в 3 млн фунтов. В эту сумму входит и платеж "МЮ", и зарплата футболисту.

Для украинского футболиста Андрея Ярмоленко этот трансфер де-факто означает, что места на правом фланге атаки у него больше не будет. Остается либо уходить, либо навязывать конкуренцию Микейлу Антонио в центре нападения. 

Лингард в своей карьере наиграл 210 матчей (33 гола) за "Манчестер Юнайтед" и 24 матча (4 гола) за сборную Англии. Его контракт с "Красными дьяволами" истечет через полтора года. В текущем чемпионате Лингард провел 3 матча без забитых голов.

Ранее "Телеграф" писал, что  атакующий полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил шикарный гол в матче 1/16 финала Кубка Англии в ворота представителя Первой лиги Донкастера.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Манчестер Юнайтед, Вест Хем, Андрей Ярмоленко, Джесси Лингард.
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