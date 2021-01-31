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Экс-звезда "Шахтера" выиграл Кубок Либертадорес (видео)

Экс-звезда "Шахтера" выиграл Кубок Либертадорес (видео)
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер palmeiras

Бывший нападающий "Шахтера" Луис Адриано принял участие в финальном поединке за Кубок Либертадорес, где его "Палмейрас" минимально одолел "Сантос" со счетом 1:0. 

Единственный гол в игре, которая проходила на легендарном стадионе "Маракана", на 9-й компенсированной минуте забил Брено Энрике Васконселос Лопес, головой замкнувший навес с правого фланга.

Видеообзор матча "Палмейрас" - "Сантос":

Эта победа в турнире стала лишь второй в истории для бразильского коллектива. 

После завоевания трофея Луис Адриано, который вступал в "Шахтере" с 2007 по 2015 год, опубликовал радостные кадры с празднования:

 
 
 
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Публикация от Luiz Adriano #10 (@luizadrianinho)

Ранее "Телеграф" сообщал, что бразилец "Шахтера" начал переговоры об уходе из клуба.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 454

Все по теме:

Кубок Либертадорес, ФК Сантос, Футбол, ФК Палмейрас, Луис Адриано.
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