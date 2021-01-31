Экс-звезда "Шахтера" выиграл Кубок Либертадорес (видео)

Бывший нападающий "Шахтера" Луис Адриано принял участие в финальном поединке за Кубок Либертадорес, где его "Палмейрас" минимально одолел "Сантос" со счетом 1:0.

Единственный гол в игре, которая проходила на легендарном стадионе "Маракана", на 9-й компенсированной минуте забил Брено Энрике Васконселос Лопес, головой замкнувший навес с правого фланга.

Видеообзор матча "Палмейрас" - "Сантос":

Эта победа в турнире стала лишь второй в истории для бразильского коллектива.

После завоевания трофея Луис Адриано, который вступал в "Шахтере" с 2007 по 2015 год, опубликовал радостные кадры с празднования:

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Ранее "Телеграф" сообщал, что бразилец "Шахтера" начал переговоры об уходе из клуба.