"Шахтер" лишь благодаря вратарям отстоял ничью с "Црвеной Звездой" (видео)

В воскресенье, 31 января, Шахтер провел свой первый матч на втором тренировочном сборе в Турции. Встреча, проходившая в Calista Sports Center, завершилась ничьей со счетом 0:0. Этот поединок стал настоящим бенефисом вратарей, особенно отличились голкиперы дончан Андрей Пятов и Анатолий Трубин, которые порой делали просто феноменальные сейвы.

Видеообзор матча "Шахтер" - "Црвена Звезда":

Следующий и последний поединок на сборе в Турции Горняки должны провести третьего февраля со "Слованом".

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче на первом сборе в Турции "Шахтер" разгромил "Силекс", забив несколько невероятных голов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" не хотело делить НСК "Олимпийский" с "Шахтером".