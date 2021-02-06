"Динамо" - "Шкендия": онлайн видеотрансляция матча

В субботу, 6 февраля, "Динамо" в рамках четвертого матча на втором сборе, что проходит в Турции, встретится со "Шкендией" (Северная Македония). Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна онлайн видеотрансляция поединка.

Прямая видеотрансляция товарищеского матча "Динамо" - "Шкендия":

"Телеграф" напоминает, что в Турции подопечные Мирчи Луческу провели три поединка. Киевляне уступили болгарскому "Лудогорцу", обыграли "Динамо" (Тбилиси) и сыграли вничью с ЦСКА 1948 из Болгарии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вице-чемпионы Украины определились с заявкой на плей-офф Лиги Европы.