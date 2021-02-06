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"Динамо" - "Шкендия": онлайн видеотрансляция матча

"Динамо" - "Шкендия": онлайн видеотрансляция матча
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В субботу, 6 февраля, "Динамо" в рамках четвертого матча на втором сборе, что проходит в Турции, встретится со "Шкендией" (Северная Македония). Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна онлайн видеотрансляция поединка.

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Прямая видеотрансляция товарищеского матча "Динамо" - "Шкендия":

"Телеграф" напоминает, что в Турции подопечные Мирчи Луческу провели три поединка. Киевляне уступили болгарскому "Лудогорцу", обыграли "Динамо" (Тбилиси) и сыграли вничью с ЦСКА 1948 из Болгарии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вице-чемпионы Украины определились с заявкой на плей-офф Лиги Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Шкендия.
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