В Бельгии футболист забил удивительный соло гол, уйдя от подката (видео)

В матче 24-го тура чемпионата Бельгии "Васланд-Беверен" принимал лидера первенства "Брюгге". Встреча, проходившая на стадионе Freethiel, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Оба гола "Черно-синих" записал на свой счет нидерландский полузащитник Ноа Ланг.

Для начала на 12-й минуте Ланг получил мяч в центре поля, прошел не скольких соперников, ушел от подката и точно пробил с линии штрафной. А уже в компенсированное Ноа завершил контр-атаку гостей, обманув в заключительной фазе атаки вратаря.

Видео первого гола Ланга:

Видео второго гола Ланга:

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