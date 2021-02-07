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В Бельгии футболист забил удивительный соло гол, уйдя от подката (видео)

В Бельгии футболист забил удивительный соло гол, уйдя от подката (видео)
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер clubbrugge

В матче 24-го тура чемпионата Бельгии "Васланд-Беверен" принимал лидера первенства "Брюгге". Встреча, проходившая на стадионе Freethiel, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Оба гола "Черно-синих" записал на свой счет нидерландский полузащитник Ноа Ланг.

В Бельгии вратарь сделал невероятный сейв, когда уже все видели мяч в воротах (видео)

Для начала на 12-й минуте Ланг получил мяч в центре поля, прошел не скольких соперников, ушел от подката и точно пробил с линии штрафной. А уже в компенсированное Ноа завершил контр-атаку гостей, обманув в заключительной фазе атаки вратаря.

Видео первого гола Ланга:

Видео второго гола Ланга:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Бельгии полевой футболист героически спас свои ворота.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 232

Все по теме:

Бельгия, Футбол, ФК Брюгге, ФК Васланд-Беверен, Ноа Ланг.
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