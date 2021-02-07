В Бельгии футболист использовал спину, чтобы принять мяч (видео)

В матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Генк" принимал "Зюлте-Варегем". В одном из эпизодов поединка отметился новичок хозяев Анхело Пресиадо.

На 4-й минуте встречи правый защитник Пресиадо, получая неудобную передачу от партнера на фланге, понял, что обычным образом не достанет мяч и принял решение сохранить круглого в игре с помощью своей спины. В итоге мяч остался у "Анхело", который заработал аут. Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 3:2.

Видео необычного приема мяча:

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Видеообзор матча "Генк - "Зюлте-Варегем":

К слову, Анхело перебрался в стан "Генка" в начале января за €3 млн из "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор).

Ранее "Телеграф" сообщал, что нидерландский футболист забил потрясающий соло гол в Бельгии, избежав столкновения с защитником, который летел в подкат.