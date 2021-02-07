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В Бельгии футболист использовал спину, чтобы принять мяч (видео)

В Бельгии футболист использовал спину, чтобы принять мяч (видео)
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм angelothy_preciado17

В матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Генк" принимал "Зюлте-Варегем". В одном из эпизодов поединка отметился новичок хозяев Анхело Пресиадо.

В Бельгии полевой футболист головой спас свои ворота после пушечного выстрела (видео)

На 4-й минуте встречи правый защитник Пресиадо, получая неудобную передачу от партнера на фланге, понял, что обычным образом не достанет мяч и принял решение сохранить круглого в игре с помощью своей спины. В итоге мяч остался у "Анхело", который заработал аут. Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 3:2.

Видео необычного приема мяча: 

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Видеообзор матча "Генк - "Зюлте-Варегем":

К слову, Анхело перебрался в стан "Генка" в начале января за €3 млн из "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор).

Ранее "Телеграф" сообщал, что нидерландский футболист забил потрясающий соло гол в Бельгии, избежав столкновения с защитником, который летел в подкат.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,215

Все по теме:

Бельгия, Футбол, ФК Генк, ФК Зюлте-Варегем, Анхело Пресиадо.
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