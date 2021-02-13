"Вест Хэм" любой ценой хочет избавиться от Ярмоленко

Футбольный клуб "Вест Хэм" хочет продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, зарплата украинца является решающим фактором для боссов "Молотобойцев", которые не хотят продолжать нести убытки. Более того, английский клуб планирует сделать огромную скидку на правого вингера в размере £ 13 млн и просят за игрока сборной Украины всего лишь £ 5 млн, хотя ранее приобрели украинца из Дортмунда за £ 18 млн.

В текущем сезоне 31-летний Ярмоленко провел 21 матч во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает футболиста, контракт которого с "Вест Хэмом" действует до 30 июня 2022 года, в € 7,50 млн.

"Телеграф" напоминает, что в своей последней игре Ярмоленко травмировался на ровном месте.