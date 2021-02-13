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"Вест Хэм" любой ценой хочет избавиться от Ярмоленко

"Вест Хэм" любой ценой хочет избавиться от Ярмоленко
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм yarmolenkoandrey

Футбольный клуб "Вест Хэм" хочет продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает Football Insider.

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По информации источника, зарплата украинца является решающим фактором для боссов "Молотобойцев", которые не хотят продолжать нести убытки. Более того, английский клуб планирует сделать огромную скидку на правого вингера в размере £ 13 млн и просят за игрока сборной Украины всего лишь £ 5 млн, хотя ранее приобрели украинца из Дортмунда за £ 18 млн.

В текущем сезоне 31-летний Ярмоленко провел 21 матч во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает футболиста, контракт которого с "Вест Хэмом" действует до 30 июня 2022 года, в € 7,50 млн.

"Телеграф" напоминает, что в своей последней игре Ярмоленко травмировался на ровном месте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко.
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