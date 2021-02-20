"Саутгемптон" прервал свою грустную серию в матче с "Челси" (видео)

В субботу, 20 февраля, "Саутгемптон" в рамках матча 25-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Челси". Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Мэрис", завершилась со счетом 1:1

Хозяева, которые до этого проиграли шесть матчей кряду в чемпионате, сумели выйти вперед в середине первого тайма. На 33-й минуте японский вингер "Святых" Такуми Минамино вышел на свидание с Менди и серией замахов уложил вратаря "Челси" на пятую точку, а затем легко переправил круглого в ворота. "Аристократы" сумели отыграться лишь во втором тайме и только после пенальти - с точки отметился Мейсон Маунт.

Видео гола Минамино:

Видео гола Маунта:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Саутгемтпон" (30 очков) на 13-м месте в турнирной таблице английского первенства, "Челси" (43 очка) - четвертый. В следующем туре "Святые" отправятся в гости к "Лидсу" (23.02.2021), а "Синие" примут "Манчестер Юнайтед" (28.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Челси" добыл непростую победу над "Ньюкаслом" в 24-м туре АПЛ.