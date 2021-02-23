В Гватемале футболист-симулянт ударил сам себя камнем (видео)

В матче третьего футбольного дивизиона Гватемалы "Батанекос" - "Депортиво Сан-Лоренсо Джогофут" болельщики стали свидетелями вопиющей симуляции.

Футболист Батанекоса Росбин Рамос поднял футбольную симуляцию на совершенно новый уровень. Недовольные болельщики бросали на поле камни, которые впрочем, по футболистам не попадали. Однако хитрый Росбин решил исправить это. Он нашел на газоне камень и "ударил" им себя в висок, а затем упал, изображая муки. Рефери не повелся на провокацию игрока и встреча возобновилась.

Позднее в сети вспылил кадры вопиющей симуляции футболиста, которому сейчас грозит дисквалификация.

Отметим, в итоге матч завершился победой "Депортиво Сан-Лоренсо Джогофут" со счетом 1:3.

Ранее "Телеграф" рассказывал о хитром бразильском футболисте, который решился на симуляцию.