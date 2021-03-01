Между одним из лидеров и тренером "Шахтера" произошел конфликт во время матча, - СМИ

Во время матча 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" (Донецк) и израильским "Маккаби" (Тель-Авив) 25 февраля между полузащитником "горняков" Марлосом Ромеро Бонфимом (порт. Marlos Romero Bonfim) и главным тренером команды Луишем Каштру (порт. Luís Manuel Ribeiro de Castro) произошел конфликт.

Об этом сообщил журналист Андрей Сеньков в эфире программы ТаТоТаке.

Марлоса заменили в перерыве и по слухам был конфликт с Каштру. Каштру указал Марлосу, почему он играет плохо, чем он недоволен в его игре, Марлос ответил, начался конфликт и Каштру просто не выпустил его на второй тайм", - сказал журналист.

В следующем матче против луганской "Зари" Марлос вышел в стартовом составе "Шахтера" и сыграл весь матч.

Марлос Ромеро Бонфим (7 июня 1988г, Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, Бразилия) — украинский и бразильский футболист, атакующий полузащитник донецкого "Шахтёра" и сборной Украины.

С 2014 года Марлос выступает за донецкий "Шахтёр".

28 сентября 2017 года принял украинское гражданство. 6 октября 2017 года дебютировал в составе сборной Украины в матче с Косово, заменив в перерыве Артёма Кравца.