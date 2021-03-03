Выживший в авиакатастрофе "Шапекоэнсе", уцелел в смертельном ДТП

Боливийский механик Эрвин Тумири Чоке, который остался живым в авиакатастрофе с ФК "Шапекоэнсе", угодил в очередную передрягу, на этот раз на дороге. Об этом сообщает opinion.

Во вторник в Боливии случилась страшная трагедия. Пассажирский автобус, направлявшийся с города Кочабамба в Чимору, слетел с дороги и упал с большой высоты. Эрвин и на этот раз обманул смерть, оставшись живым в смертельном ДТП, в котором погибли более 20 человек. В госпитале, где находится Тумири Чоке, сообщили, что его состояние стабильное и он отделался лишь порезами на коленях.

"Телеграф" напоминает, что в ноябре 2019 года в Колумбии разбился пассажирский самолет с футболистами ФК "Шапекоэнсе" на борту. В авиакатастрофе из 77 человек на борту выжили шестеро, включая двух членов экипажа, одни из которых и был Тумири Чоке. Эрвин в том происшествии отделался лишь незначительными порезами.