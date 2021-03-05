Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Интер" одолел "Парму" благодаря голам-близнецам (видео)
"Интер" одолел "Парму" благодаря голам-близнецам (видео)
У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
Свитолина бесславно завершила свое выступление в Дохе (видео)
Свитолина бесславно завершила свое выступление в Дохе (видео)
Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на Кубке мира в Чехии (видео)
Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на Кубке мира в Чехии (видео)

Маунт в стиле Коноплянки принес "Челси" победу над "Ливерпулем" (видео)

Маунт в стиле Коноплянки принес "Челси" победу над "Ливерпулем" (видео)
Обновлено 00:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер chelseafc

В четверг, 4 марта, "Ливерпуль" принимал "Челси" в рамках центрального матча 29 тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

"Ливерпуль" впервые в 21 веке проиграл домашнее дерби "Эвертону" (видео)

Единственный гол в поединке записал на свой счет полузащитник "Челси" Мейсон Маунт. 22-летний атакующий хавбек сместился с левого фланга и хлестким ударом с правой поразил угол ворот Алиссона. Так в лучшие годы частенько забивал украинский вингер Евгений Коноплянка.

Видео гола Маунта:

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет добавлен здесь позднее.

Этот результат опустил "Ливерпуль" (43 очка) на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, "Челси" (47 очков) поднялось на 4-ю позицию. В следующем туре "Красные" примут "Фулхэм" (07.03.2021), а "Синие" сыграют дома против "Эвертона" (08.03.2021).

"Тетеграф" напоминает, что в прошлом туре "Ливерпуль" обыграл "Шеффилд" (0:2), а "Челси" раскатал ничью с "Манчестер Юнайтед"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 93

Все по теме:

ФК Челси, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
02 Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на Кубке мира в Чехии (видео)
03 Бразилец "Шахтера" признался в любви к Украине
04 Свитолина бесславно завершила свое выступление в Дохе (видео)
05 "Интер" одолел "Парму" благодаря голам-близнецам (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь