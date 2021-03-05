Маунт в стиле Коноплянки принес "Челси" победу над "Ливерпулем" (видео)

В четверг, 4 марта, "Ливерпуль" принимал "Челси" в рамках центрального матча 29 тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в поединке записал на свой счет полузащитник "Челси" Мейсон Маунт. 22-летний атакующий хавбек сместился с левого фланга и хлестким ударом с правой поразил угол ворот Алиссона. Так в лучшие годы частенько забивал украинский вингер Евгений Коноплянка.

Видео гола Маунта:

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет добавлен здесь позднее.

Этот результат опустил "Ливерпуль" (43 очка) на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, "Челси" (47 очков) поднялось на 4-ю позицию. В следующем туре "Красные" примут "Фулхэм" (07.03.2021), а "Синие" сыграют дома против "Эвертона" (08.03.2021).

"Тетеграф" напоминает, что в прошлом туре "Ливерпуль" обыграл "Шеффилд" (0:2), а "Челси" раскатал ничью с "Манчестер Юнайтед".