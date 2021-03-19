Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы: где и когда смотреть

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона 2020/21. За ходом мероприятия можно будет следить в прямом эфире в Украине.

Церемонию жеребьевки онлайн по ТВ покажете телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 14:00 по киевскому времени. Кроме того, за мероприятием в прямом эфире можно наблюдать на официальном сайте УЕФА.

"Телеграф" напоминает, что в 1/4 финала ЛЕ пробились 8 команд:

"Арсенал" (Англия)

"Аякс" (Нидерланды)

"Вильярреал" (Испания)

"Гранада" (Испания)

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Рома" (Италия)

"Славия" (Чехия)

"Телеграф" напоминает, что украинские команды не смогли пробиться до этой стадии турнира. "Шахтер" вылетел от "Ромы", а "Динамо" не сумело навязать сопротивление "Вильярреалу". Со всеми результатами ответных матчей 1/8 финала ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть жеребьевку 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.