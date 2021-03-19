Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Лига Европы: определились все четвертьфиналисты
Лига Европы: определились все четвертьфиналисты
"Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв во второй раз "Вильярреалу" (видео)
"Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв во второй раз "Вильярреалу" (видео)
"Шахтер" с боем проиграл "Роме" и вылетел с еврокубков (видео)
"Шахтер" с боем проиграл "Роме" и вылетел с еврокубков (видео)
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов: где и когда смотреть
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов: где и когда смотреть

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы: где и когда смотреть

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы: где и когда смотреть
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм europaleague

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона 2020/21. За ходом мероприятия можно будет следить в прямом эфире в Украине.

Церемонию жеребьевки онлайн по ТВ покажете телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 14:00 по киевскому времени. Кроме того, за мероприятием в прямом эфире можно наблюдать на официальном сайте УЕФА.

"Телеграф" напоминает, что в 1/4 финала ЛЕ пробились 8 команд:

  • "Арсенал" (Англия)
  • "Аякс" (Нидерланды)
  • "Вильярреал" (Испания)
  • "Гранада" (Испания)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Рома" (Италия)
  • "Славия" (Чехия)

"Телеграф" напоминает, что украинские команды не смогли пробиться до этой стадии турнира. "Шахтер" вылетел от "Ромы", а "Динамо" не сумело навязать сопротивление "Вильярреалу". Со всеми результатами ответных матчей 1/8 финала ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть жеребьевку 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 146

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, Жеребьевка Лиги Европы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
02 "Шахтер" с боем проиграл "Роме" и вылетел с еврокубков (видео)
03 "Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв во второй раз "Вильярреалу" (видео)
04 "Шахтер" и "Рома" обменялись голами в дебюте второго тайма (видео)
05 "Милан" проиграл битву за четвертьфинал Лиги Европы "Ман Юнайтед" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь