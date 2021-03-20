Жириновский захотел наградить оскандалившихся на матче ЛЧ россиян: "Ничем перед неграми не провинились"

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым проигнорировала акцию Black lives matter перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия Д". Российский политик Владимир Жириновский усмотрел в действиях рефери героизм.

Главный рефери до старта встречи дал свисток, и игроки обеих команд встали на колено в знак солидарности с движением BLM. Судьи Карасев, Игорь Демешко и Максим Гаврилин не стали этого делать и спокойно дожидались окончания акции. Затем арбитр дал стартовый свисток о начале встречи.

На родине Карасева в действиях российских судей усмотрели героизм. К примеру, опальный российских политик Владимир Жириновский хочет наградить рефери "за их достойное поведение". Лидер ЛДПР и депутат госдумы уже обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с предложением представить судейскую бригаду к государственным наградам за их "мужественный поступок". Кроме того, Жириновский хочет запретить российским спортсменам вставать на колено во время публичных мероприятий. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Напомним, матч "Ман Сити" - "Боруссия" М завершился убедительной победой хозяев. Ранее "Горожане" узнали соперника по 1/4 финала ЛЧ.

"Телеграф" напоминает, что движение Black lives matter выступает против расизма и полицейского насилия. После гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года от рук полицейского в США начались массовые протесты, и движение BLM набрало огромной силы. Во многих видах спорта, в частности в футболе, игроки встают на колено перед началом соревнований, чтобы выразить свою поддержку темнокожему населению. Игрок в американский футбол Колин Каперник ввел этот жест в общественный контекст как протест против расизма.