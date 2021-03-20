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УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 20 марта (видео)

УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 20 марта (видео)
Обновлено 21:53 Сегодня Телеграф Фото: Facebook sportclubdnipro1

В субботу, 20 марта, в чемпионате Украины по футболу сезона 2020/21 стартовал 19-й тур. Всего в игровой день было сыграно три матча. "Мариуполь" на стадионе имени Бойко сыграл вничью с "Минаем", "Десна" на стадионе имени Гагарина в Чернигове потерпела поражение от "Днепра-1", а "Ворскла" на стадионе имени Бутовского уничтожила донецкий "Олимпик".

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Результаты и видеообзоры матчей УПЛ за 20 марта:

"Мариуполь" - "Минай" 0:0

"Десна" - "Днепр-1" 0:2

"Ворскла" - "Олимпик" Донецк 3:0

С расписанием трансляций остальных матчей 19-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" в центральном матче 18-го тура УПЛ обыграло "Зарю" благодаря суперголу капитана.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 862

Все по теме:

ФК Олимпик, ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Десна, ФК Мариуполь, ФК Минай, ФК Днепр-1.
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