УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 20 марта (видео)

В субботу, 20 марта, в чемпионате Украины по футболу сезона 2020/21 стартовал 19-й тур. Всего в игровой день было сыграно три матча. "Мариуполь" на стадионе имени Бойко сыграл вничью с "Минаем", "Десна" на стадионе имени Гагарина в Чернигове потерпела поражение от "Днепра-1", а "Ворскла" на стадионе имени Бутовского уничтожила донецкий "Олимпик".

Результаты и видеообзоры матчей УПЛ за 20 марта:

"Мариуполь" - "Минай" 0:0

"Десна" - "Днепр-1" 0:2

"Ворскла" - "Олимпик" Донецк 3:0

С расписанием трансляций остальных матчей 19-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" в центральном матче 18-го тура УПЛ обыграло "Зарю" благодаря суперголу капитана.