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Капитану национальной сборной сломали ногу во время матча (видео)

Капитану национальной сборной сломали ногу во время матча (видео)
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче национального первенства Вьетнама "Хошимин" принимал "Ханой". Встреча завершилась разгромом хозяев со счетом 0:3, но запомнилась жуткой травмой игрока гостей.

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На 27-й минуте встречи футболист "Хошимина" Нго Тхоан Тхин жестко подкатился под игрока "Ханоя" До Хюнг Дунгу. В итоге второй, получив сильнейший удар по голеностопу, остался лежать на газоне, а футболисты обеих команд, увидев характер травмы полузащитника, начали хвататься за голову. До Хюнга, который является капитаном сборной Вьетнама, со стадиона забрала скорая помощь.

Видео жуткой травмы футболиста доступно в сети:  

Ранее "Телеграф" сообщал, что подобный инцидент случился и в Украине. В товарищеском матче от безрассудства соперника пострадал молодой футболист "Днепра-1".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 141

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Вьетнам, Травма, Футбол.
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