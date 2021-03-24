Капитану национальной сборной сломали ногу во время матча (видео)

В матче национального первенства Вьетнама "Хошимин" принимал "Ханой". Встреча завершилась разгромом хозяев со счетом 0:3, но запомнилась жуткой травмой игрока гостей.

На 27-й минуте встречи футболист "Хошимина" Нго Тхоан Тхин жестко подкатился под игрока "Ханоя" До Хюнг Дунгу. В итоге второй, получив сильнейший удар по голеностопу, остался лежать на газоне, а футболисты обеих команд, увидев характер травмы полузащитника, начали хвататься за голову. До Хюнга, который является капитаном сборной Вьетнама, со стадиона забрала скорая помощь.

Видео жуткой травмы футболиста доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что подобный инцидент случился и в Украине. В товарищеском матче от безрассудства соперника пострадал молодой футболист "Днепра-1".