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Футболисты "Динамо" боятся Луческу

Футболисты "Динамо" боятся Луческу
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу принес с собой в "Динамо" много нововведений, а главное в киевском клубе улучшилась дисциплина. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, Луческу вносит значительные изменения во внутренний распорядок "Динамо". Так румынский специалист решил поменять газон на тренировочном поле в Конча-Заспе, а также расширить и улучшить тренажерный зал. При Мистере футболисты обязательно обедают вместе, что улучшает атмосферу в коллективе. При Михайличенко игроки частенько опаздывали, а вот под руководством Луческу футболисты о таком даже и не думают, ведь боятся и уважают тренера. При этом Мирча не ужесточал дисциплинарные штрафы.

"Телеграф" напоминает, что с приходом Луческу "Динамо" улучшило свои результаты, попав в групповой раунд Лиги чемпионов, а затем и в плей-офф Лиги Европы. Лишь недавно "Бело-синие" вылетели из еврокубка, проиграв "Вильярреалу". Кроме того, киевляне успешно выступают на внутренней арене, где в последней игре практически гарантировали себе чемпионство

Ранее "Телеграф" сообщал. что Луческу накричал на оператора-шпиона во время игры.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол.
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