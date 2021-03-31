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Сколько будет 7х8?: футболист "Динамо" со второй попытки справился с задачей (видео)

Сколько будет 7х8?: футболист "Динамо" со второй попытки справился с задачей (видео)
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поучаствовал в шоу "Отдушивдушу". В нем спортсменов "штурмуют" массой простых вопросов, однако не всегда знаменитостям удается ответить правильно. На этот раз от рук ведущего пострадал "динамовец", который не сумел с первого раза ответить на вопрос "Сколько будет 7х8?".

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Услышав вопрос из таблицы умножения Андриевский сначала пошутил: "Это сложно", однако затем задумался и выдал неверный ответ - "54". Почти сразу он поправил себя: "Не?! 56". В студии раздался хохот.

"Телеграф" напоминает, что "динамовцы" не в первый раз попадают в неловкое положение в шоу. Ранее хавбек Георгий Цитаишвили выдал, что Гай Юлий Цезарь - это салат, а защитник Виталий Миколенко не смог рассказать, чем знаменит Чернобыль. Еще один защитник "Динамо" Александр Караваев погорел на вопросе по украинскому языку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что форвард "Динамо" забил потрясающий гол в ворота Португалии в отборе на ЧМ-2022.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Андриевский.
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