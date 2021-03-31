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Украина - Казахстан: Яремчук в стиле Анри открыл счет в игре (видео)

Украина - Казахстан: Яремчук в стиле Анри открыл счет в игре (видео)
22:16 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В матче отбора на чемпионат мира по футболу-2022 Украина - Казахстан хозяева открыли счет.

Украина - Казахстан: онлайн матча

На 20-й минуте поединка разящая атака "Желто-синих" завершилась точным ударом Романа Яремчука. Форвард бельгийского "Гента" пробил в касание после разрезной передачи Александра Зинченко. Подобные голы в прошлом часто забивал великий французский нападающий Тьери Анри.

Видео гола Яремчука в матче Украина - Казахстан:

Для Яремчука этот гол стал седьмым в футболке национальной команды.

Ранее "Телеграф" сообщал о конфузе российский футболистов в матче отбора на ЧМ-2022.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче в квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины вырвала ничью у сборной Франции, а во втором туре "Желто-синие" упустили победу над финнами.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Казахстана, Футбол, Роман Яремчук, Отбор на ЧМ-2022.
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