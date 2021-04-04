Скачать
Воскресенье, 04.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Реал" добыл трудовую победу на аутсайдером Примеры (видео)
"Реал" добыл трудовую победу на аутсайдером Примеры (видео)
Малиновский сделал дубль из ассистов в Серии А (видео)
Малиновский сделал дубль из ассистов в Серии А (видео)
Неймар со злости толкнул соперника во время матча (видео)
Неймар со злости толкнул соперника во время матча (видео)
Свитолина объявила о помолвке с Монфисом и засветила кольцо (фото)
Свитолина объявила о помолвке с Монфисом и засветила кольцо (фото)

Роналду спас "Ювентус" от поражение в дерби (видео)

Роналду спас "Ювентус" от поражение в дерби (видео)
Обновлено 00:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter juventusfc

В субботу, 3 апреля, "Торино" в рамках матча 29-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Ювентус". Туринское дерби состоялось на Олимпийском стадионе и завершилось со счетом 2:2

"Ювентус" с Роналду отлетел от аутсайдера Серии А (видео)

 За хозяев дважды голами отметился Антонио Санабрия, а у гостей забитыми мячами отличились Федерико Кьеза и Криштиану Роналду, который за 11 минут до конца встречи сравнял счет в игре.

Этот результат позволил "Торино" (24 очка) закрепиться на 17-й позиции в турнирной таблице первенства Италии, "Ювентус" (56 очков) остался четвертым. В следующем туре "Быки" сыграют в гостях с "Удинезе" (10.04.2021), а "Старая Синьора" примет "Наполи" (07.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что в 29-м туре Серии А "Милан" потерял очки с "Сампдорией", пропустив нелепый гол, а Руслан Малиновский отдал две голевые передачи в игре с "Удинезе".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 135

Все по теме:

ФК Торино, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Челси" пропустил от предпоследней команды АПЛ 5 мячей (видео)
02 Неймар со злости толкнул соперника во время матча (видео)
03 Свитолина объявила о помолвке с Монфисом и засветила кольцо (фото)
04 Футболист "Зари" оформил красивый дубль в чемпионате Украины (видео)
05 "Реал" добыл трудовую победу на аутсайдером Примеры (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь