Роналду спас "Ювентус" от поражение в дерби (видео)

В субботу, 3 апреля, "Торино" в рамках матча 29-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Ювентус". Туринское дерби состоялось на Олимпийском стадионе и завершилось со счетом 2:2

За хозяев дважды голами отметился Антонио Санабрия, а у гостей забитыми мячами отличились Федерико Кьеза и Криштиану Роналду, который за 11 минут до конца встречи сравнял счет в игре.

Этот результат позволил "Торино" (24 очка) закрепиться на 17-й позиции в турнирной таблице первенства Италии, "Ювентус" (56 очков) остался четвертым. В следующем туре "Быки" сыграют в гостях с "Удинезе" (10.04.2021), а "Старая Синьора" примет "Наполи" (07.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что в 29-м туре Серии А "Милан" потерял очки с "Сампдорией", пропустив нелепый гол, а Руслан Малиновский отдал две голевые передачи в игре с "Удинезе".