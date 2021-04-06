"Тебе здесь не рады": ультрас "Динамо" достали Луческу даже в Александрии (фото)

Ультрас "Динамо" с помощью баннера на выездном поединке обратилось к главному тренеру команды Мирче Луческу. Соответствующие фото опубликованы на странице Facebook wbc.kyiv.

Фанаты "Динамо" отправились на выездной матч команды с "Александрией" с целью вывесить баннер, адресованный Мистеру. При чем баннер был написан на румынском языке, чтобы наставник киевлян наверняка понял посыл Ультрас.

"Тебе здесь не рады", - гласило сообщение Ультрас к Луческу.

Отметим, позднее в сети появились фото баннера, а сами фанаты решили объяснить данную акцию.

"Луческу за десять лет не проявил никакого уважения к нашей стране, чтобы понимать украинский, поэтому мы вынуждены сделать для него текстовик на румынском языке. Активные болельщики никогда не примут Луческу и при любой возможности будут напоминать о недопустимости пребывания приспособленцев в киевском "Динамо", - гласит сообщение ультрас в Facebook.

Напомним, матч с "Александрией" завершился для киевлян успешно. На последних минутах встречи Жерсон Родригес принес "Бело-синим" победу, которая приблизила киевский клуб к чемпионству.