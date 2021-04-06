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"Порту" - "Челси": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

"Порту" - "Челси": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram chelseafc

В среду, 7 апреля, "Порту" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 примет "Челси". Встреча состоится в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине игру "Порту" - "Челси" покажет телеканал "Футбол 1". Также за ходом встречи в режиме онлайн можно следить и в сети на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Отметим, в своем последнем поединке "Порту" обыграл "Санту Клару" (2:1), а "Челси" был разгромлен "Вест Бромвичем". В 1/8 финала ЛЧ "Порту" сенсационно разобрался с "Ювентусом", а "Челси" переиграл "Атлетико"

Отметим, параллельно игре в Севилье в Мюнхене "Бавария" сыграет с ПСЖ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Чемпионов, ФК Челси, ФК Порту, Футбол.
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