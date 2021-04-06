"Порту" - "Челси": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

В среду, 7 апреля, "Порту" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 примет "Челси". Встреча состоится в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру "Порту" - "Челси" покажет телеканал "Футбол 1". Также за ходом встречи в режиме онлайн можно следить и в сети на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Отметим, в своем последнем поединке "Порту" обыграл "Санту Клару" (2:1), а "Челси" был разгромлен "Вест Бромвичем". В 1/8 финала ЛЧ "Порту" сенсационно разобрался с "Ювентусом", а "Челси" переиграл "Атлетико".

Отметим, параллельно игре в Севилье в Мюнхене "Бавария" сыграет с ПСЖ.