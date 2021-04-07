Лучший бомбардир в истории "Шахтера" нарушил карантин и попал в ДТП (видео)

Бразильский футболист "Палмейраса" Луис Адриано угодил в аварию на родине. Все бы ничего, но 1 апреля нападающий сдал положительный тест на коронавирус и должен был находиться дома. О своем проступке форвард рассказал сам на своей страничке в Instagram.

Луис сообщил подписчикам, что не сможет принять участие в ближайшем матче "Палмейраса" против "Дефенсы и Хустисии" из-за того, что 1 апреля он сдал положительный тест на COVID-19. Однако данное обстоятельство не помешало футболисту нарушить самоизоляцию. По словам Адриано, ему прошлось выйти из дома, чтобы забрать из супермаркета маму, которая не умеет водить авто. Однако, в форварда, который выезжал с парковки, на полном ходу врезался велосипедист.

Сам Адриано не мог оказать первую помощь пострадавшему из-за коронавируса. В клубе решили оштрафовать футболиста, который признал свою ошибку.

" Мы живем в тяжелые времена, всем нам нужно быть осторожными и соблюдать протоколы безопасности. Мы всегда можем чем-то помочь и, в основном, признать свои ошибки и учиться на них", - подытожил игрок.

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"Телеграф" напоминает, что Луис Адриано с 2017 по 2015 год выступал за донецкий "Шахтер". В стане "Горняков" бразилец стал лучшим форвардом в истории клуба (130 мячей, данные Transfermarkt).

В начале года Луис в месте с "Палмейрасом" выиграл Кубок Либертадорес.