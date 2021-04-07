Скачать
Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Монфис подарил Свитолиной "кубик" (фото)
Монфис подарил Свитолиной "кубик" (фото)
"Шахтер" готовит громкий трансфер бразильского вундеркинда: названа сумма сделки
"Шахтер" готовит громкий трансфер бразильского вундеркинда: названа сумма сделки
Рефери взял автограф у Холанда после игры Лиги чемпионов: как отреагировал Гвардиола
Рефери взял автограф у Холанда после игры Лиги чемпионов: как отреагировал Гвардиола
Экс-игрок российского клуба жестоко избил девушку: инцидент попал на видео
Экс-игрок российского клуба жестоко избил девушку: инцидент попал на видео

Лучший бомбардир в истории "Шахтера" нарушил карантин и попал в ДТП (видео)

Лучший бомбардир в истории "Шахтера" нарушил карантин и попал в ДТП (видео)
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram luizadrianinho

Бразильский футболист "Палмейраса" Луис Адриано угодил в аварию на родине. Все бы ничего, но 1 апреля нападающий сдал положительный тест на коронавирус и должен был находиться дома. О своем проступке форвард рассказал сам на своей страничке в Instagram.

Крадущийся тигр: футболист "Палмейраса" оконфузился, пробивая пенальти (видео)

Луис сообщил подписчикам, что не сможет принять участие в ближайшем матче "Палмейраса" против "Дефенсы и Хустисии" из-за того, что 1 апреля он сдал положительный тест на COVID-19. Однако данное обстоятельство не помешало футболисту нарушить самоизоляцию. По словам Адриано, ему прошлось выйти из дома, чтобы забрать из супермаркета маму, которая не умеет водить авто. Однако, в форварда, который выезжал с парковки, на полном ходу врезался велосипедист.

Сам Адриано не мог оказать первую помощь пострадавшему из-за коронавируса. В клубе решили оштрафовать футболиста, который признал свою ошибку.

" Мы живем в тяжелые времена, всем нам нужно быть осторожными и соблюдать протоколы безопасности. Мы всегда можем чем-то помочь и, в основном, признать свои ошибки и учиться на них", - подытожил игрок.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Luiz Adriano #10 (@luizadrianinho)

"Телеграф" напоминает, что Луис Адриано с 2017 по 2015 год выступал за донецкий "Шахтер". В стане "Горняков" бразилец стал лучшим форвардом в истории клуба (130 мячей, данные Transfermarkt).

В начале года Луис в месте с "Палмейрасом" выиграл Кубок Либертадорес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 164

Все по теме:

ФК Шахтер, ДТП, Футбол, ФК Палмейрас, Луис Адриано.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ман Сити" на последней минуте вырвал победу у "Боруссии" Д в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)
02 "Реал" обыграл "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов, пропустив гол дома (видео)
03 Монфис подарил Свитолиной "кубик" (фото)
04 Известный футболист издевательски реализовал пенальти (видео)
05 Рефери взял автограф у Холанда после игры Лиги чемпионов: как отреагировал Гвардиола
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь