Лукаку и Лаутару ведут "Интер" к чемпионству (видео)

В среду, 7 апреля, "Интер" в рамках перенесенного матча 28-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Сассуоло". Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

За "Нерадзури" голами отметились главные форварды команды - бельгиец Ромелу Лукаку и аргентинец Лаутаро Мартинес. У гостей блестящим голом отличился ивуарийский хавбек Хамед Траоре, который шикарно переправил мяч в дальнюю "девятку" ворот Хандановича.

Этот успех позволил "Интеру" (71 очко) закрепиться на вершине турнирной таблицы Серии А, "Сассуоло" (40 очков) - девятый. В следующем туре "Нерадзури" примут "Кальяри" (11.04.2021), а "Черно-зеленые" сыграют в гостях с "Беневенто".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Интер" расправился с "Пармой", забив голы-близнецы.