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Лига Европы: результаты первых четвертьфиналов 8 апреля (видео)

Лига Европы: результаты первых четвертьфиналов 8 апреля (видео)
Обновлено 02:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter manutd

В среду, 8 апреля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 были сыграны первые матчи 1/4 финала. В центральном поединке игрового дня "Аякс" принимал "Рому", а главный фаворит турнира "Манчестер Юнайтед" провел выездную игру против испанской "Гранады".

Результаты и видеообзоры первых матчей 1/4 финала Лиги Европы:

"Арсенал" - "Славия" Прага 1:1

"Аякс" - "Рома" 1:2

"Гранада" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

"Динамо" Загреб - "Вильярреал" 0:1

Ответные игры пройдут ровно через неделю.

Отметим, по итогам жеребьевки ЛЕ в полуфинале турнира победитель противостояния "Гранада"/"Манчестер Юнайтед" сыграет с победителем пары "Аякс"/"Рома", а победитель матча Динамо" (Загреб)/"Вильярреал" попадет на победителя схватки "Арсенал"/"Славия" (Прага).

Ранее "Телеграф" сообщал, что вратарь "Гранады" сделал ассист в Лиге Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, Футбол.
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