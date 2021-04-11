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Голевые передачи Малиновского - в обзоре матча "Фиорентина" - "Аталанта" (видео)

Голевые передачи Малиновского - в обзоре матча "Фиорентина" - "Аталанта" (видео)
Обновлено 23:58 Вс, 11 Апрель 2021 Телеграф Фото: Instagram malinovskyi_18

В воскресенье, 11 апреля, "Фиорентина" в рамках матча 30-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Аталанту". Встреча, проходившая во Флоренции на стадионе "Артемио Франки", завершилась победой гостей со счетом 2:3.

Малиновский сделал дубль из ассистов в Серии А (видео)

Гости блестяще провели первую половину встречи, забив два гола, при чем в обоих случаях забивал Дуван Сапата, а ассистировал Руслан Малиновский. Сначала украинец удачно подал угловой, а во втором случае исполнил идеальную разрезную передачу. Во втором тайме "Фиалки" отыгрались усилиями Душана Влаховича, однако Йосип Иличич с пенальти вывел бергамесков вперед.

Это поражение оставило "Фиорентину" (30 очков) на 15-м месте в турнирной таблице Серии А, "Аталанта" (61 очко) - четвертая. В следующем туре "Фиалки" сыграют в гостях с "Сассуоло", а "Богиня" примет "Ювентус" (18.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер Серии А "Интер" в 30-м туре добыл победу над "Кальяри".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Серия А, ФК Фиорентина, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.
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