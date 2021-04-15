УЕФА отстранил от работы российского арбитра: в чем причина

Российский рефери Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности. Данное решение принял УЕФА, который обвиняет арбитра в том, что он не сообщил о попытке влияния на результат. Об этом сообщает sport24.

По информации источника, арбитр работал на квалификационном матче Лиги Европы 2018/19 между французским "Бордо" и латвийским "Вентспилсом". Сообщается, что перед игрой на Лапочкина выходили люди с целью повлиять на результат матча. Данное обстоятельство вскрылось после того, как латвийская полиция получила доступ к телефону фигуранта уголовного дела, который и связывался с футбольным судьей.

Эти данные передали в УЕФА, дисциплинарный комитет которого принял решение отстранить Лапочкина на 90 дней от любой футбольной деятельности, начиная с 25 марта.

Видеообзор матча "Вентспилс" - "Бордо":

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА может изменить правило выездного гола в Лиге чемпионов и Лиге Европы.