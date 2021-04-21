Ряды Суперлиги тают на глазах

Миланский "Интер" первым из итальянских клубов Суперлиги объявил о своем решении покинуть "турнир для избранных". об этом сообщает официальный сайт "Нерадзурри".

Пресс-служба миланского клуба сообщила, что "Интер" больше не является частью Суперлиги. Однако в стане "Черно-синих" отметили, что команда всегда стремилась к инновации и инклюзивности, ведь эти характеристики являются частью ДНК коллектива с момента его основания. "Интер" продолжит взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами для улучшения футбольной индустрии.

"Интер" считает, что футбол, как и любой другой сектор деятельности, должен быть заинтересован в постоянном улучшении своих соревнований, чтобы не терять интерес болельщиков всех возрастов по всему миру в рамках финансовой устойчивости", - гласит сообщение "Нерадзурри".

"Телеграф" напоминает, что клубы-основатели Суперлиги массово покидают турнир спустя всего два дня после объявления о его старте. На данный момент в Суперлиге осталось четыре коллектива - "Реал", "Барселона", "Милан" и "Ювентус". Последним клубом, что покинул турнир стал "Атлетико". На данный момент лига объявила о приостановлении своей деятельности.

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