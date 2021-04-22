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Англия получит больше матчей Евро-2020 за ключевую роль в борьбе с Суперлигой

Англия получит больше матчей Евро-2020 за ключевую роль в борьбе с Суперлигой
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram euro2020

УЕФА отсеет города, которые не смогут принять матчи Евро-2020, а проведение игр отдаст Англии. Об этом сообщает The Telegraph.

УЕФА поставил городам-хозяйкам Евро-2020 ультиматум

По информации источника, данное решение примут, чтобы отметить решающую роль Англии и национальной Ассоциации футбола (FA) в частности в борьбе с Европейской Суперлигой.

Отметим, уже известно, что УЕФА отобрал матчи Евро у испанского Бильбао, который не дал гарантий касательно посещения болельщиками поединков чемпионата Европы. Судьба Бильбао может также постигнуть Мюнхен и Дублин. 

"Телеграф" напоминает, что Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, но с охранением названия. Пока гарантировали игры с болельщиками такие города: Санкт-Петербург, Лондон, Баку, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Глазго и Будапешт. Окончательное решение по городам-хозяйкам Евро-2020 УЕФА примет 23 апреля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Коноплянка может не попасть на Евро-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Англия, УЕФА, Футбол, Евро-2020.
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