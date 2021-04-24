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"Судейский цирк продолжается": в сети раскритиковали рефери матча "Мариуполь" - "Рух" (видео)

"Судейский цирк продолжается": в сети раскритиковали рефери матча "Мариуполь" - "Рух" (видео)
09:45 Сегодня Телеграф Фото: ФК Мариуполь

В пятницу, 23 апреля, матчем "Мариуполь" - "Рух" стартовал 23-й тур чемпионата Украины сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Харькове на ОСК "Металлист", завершилась сенсационной победой гостей со счетом 0:3, правда, имело место быть сразу несколько голевых ошибок от рефери матча Виталия Романова.

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Победу гостям принесли точные выстрелы Юрия Климчука, Андрея Борячука и Василия Рунича. Однако первое взятие ворот и удаление игрока хозяев Сергея Чоботенко вызвало негодование в сети, ведь защитник фолил за пределами штрафной площади, а рефери назначил пенальти. Кроме того, при счете 0:2 судья не засчитал чистый гол игрока "Мариуполя", зафиксировав ойсайд.

В сети были крайне недовольны подобным судейством и под обзором матча на Youtube-канале "Канали Футбол 1,2,3" было масса недовольных комментариев.

Этот результат оставил "Мариуполь" (22 очка) на 9 месте в турнирной таблице УПЛ, "Рух" (20 очков) поднялся на 12-ю позицию. В следующем туре приазовцы примут "Львов" (02.05.2021), а львовяне также сыграют с ФК "Львов", но раньше (28.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 22 туре УПЛ "Мариуполь" не сумел обыграть "Олимпик", а "Рух" потерял очки с "Ингульцом". 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Рух, ФК Маруиполь.
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