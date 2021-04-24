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Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" забил потрясающий гол пяткой в США (видео)

Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" забил потрясающий гол пяткой в США (видео)
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter orlandocitysc

В матче регулярного сезона МЛС "Спортинг Канзас-Сити" - "Орландо Сити" спасительный гол для гостей забил португалец Луиш Нани.

В США футболист случайно забил блестящий гол (видео)

На 79-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев португальский вингер среагировал на отскок в чужой штрафной и элегантно пяткой переправил мяч в ворота. Однако эмоции празднования прервала длительная проверка момента на VAR, которая завершилась в пользу "Орландо". Гол был засчитан, а встреча так и завершилась со счетом 1:1.

Видео гола Нани:

Нани выступал в "Ман Юнайтед" с 2007 по 2015 года. За это время португалец забил 25 голов в 147 играх за "Красных Дьяволов". 

Ранее "Телеграф" сообщал, что на старте МЛС был забит феноменальный гол издали.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 275

Все по теме:

МЛС, Футбол, Гол, Луиш Нани, ФК Орландо Сити, ФК Спортинг Канзас-Сити.
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