Мастер стандартов: украинский футболист оформил ассист в Турции (видео)

В матче 37-го тура чемпионата Турции сезона 2020/21 "Генчлерберлиги" принимал "Ризеспор". Украинский защитник гостей Николай Морозюк отметился результативной передачей в этой встрече.

При счете 2:0 в пользу хозяев Николай удачно подал угловой. На 74-й минуте после навеса со стандарта в исполнении украинца отличился Брайан Самудио. К сожалению для Морозюка, его команда больше не забила и сенсационно проиграла аутсайдеру лиги со счетом 2:1.

Видео ассиста Морозюка в матче "Генчлерберлиги" - "Ризеспор":

Это поражение оставило "Ризеспор" украинца на 12-м месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В текущем сезоне 33-летний Николай провел 29 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче с командой Морозюка красивым голом отметился украинец Артем Кравец.