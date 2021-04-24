Колумбийская команда забила шикарный командный гол после 33 передач (видео)

В матче первого тура группового раунда Кубка Либертадорес был забит необычный командный гол.

В поединке группы F колумбийский "Атлетико Насьональ" принимал чилийский "Универсидад Католика". Встреча, состоявшаяся в Перейре, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Особенно ярким получился второй гол "Зеленых". На последней минуте первого тайма "Атлетико Насьональ" провел феноменальную позиционную атаку из 33 передач, что привело к блестящему командному голу.

Отметим, наконечником атаки выступил колумбийский нападающий Джефферсон Дуке, который получил мяч в чужой штрафной и с острого угла поразил ворота гостей.

Видео гола Дуке доступно в сети:

Видеообзор матча "Атлетико Насьональ" - "Универсидад Католика":

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