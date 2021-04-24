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Колумбийская команда забила шикарный командный гол после 33 передач (видео)

Колумбийская команда забила шикарный командный гол после 33 передач (видео)
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram nacionaloficial

В матче первого тура группового раунда Кубка Либертадорес был забит необычный командный гол. 

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В поединке группы F колумбийский "Атлетико Насьональ" принимал чилийский "Универсидад Католика". Встреча, состоявшаяся в Перейре, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Особенно ярким получился второй гол "Зеленых". На последней минуте первого тайма "Атлетико Насьональ" провел феноменальную позиционную атаку из 33 передач, что привело к блестящему командному голу.

Отметим, наконечником атаки выступил колумбийский нападающий Джефферсон Дуке, который получил мяч в чужой штрафной и с острого угла поразил ворота гостей.

Видео гола Дуке доступно в сети:

Видеообзор матча "Атлетико Насьональ" - "Универсидад Католика":

Ранее "Телеграф" сообщал об удивительном взятии ворот в Бундеслиге, где футболист удачно поймал мяч с лету

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 420

Все по теме:

Кубок Либертадорес, Футбол, ФК Универсидад Католика, ФК Атлетико Насьональ.
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