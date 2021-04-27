"Реал" - "Челси": онлайн полуфинала Лиги чемпионов

Во вторник, 27 апреля, "Реал" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 примет "Челси". "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой оперативно будут появляться видео голов, а также лучших моментов встречи.

"Реал" -:- "Челси"

Альфредо Ди Стефано - Мадрид

Полуфинал, 1-й матч

(Начало в 22:00)

Оба клуба подходят к игре в разном настроении. На днях "Реал" упустил возможность возглавить Примеру, сыграв вничью с "Бетисом" (0:0), а "Челси" после победы над "Вест Хэмом"(0:1) закрепился на четвертом месте в АПЛ. "Сливочные" уже гарантировали себе участие в ЛЧ в следующем сезоне (если не последует никаких санкций от УЕФА за Суперлигу, - прим. ред.), а вот лондонскому клубу предстоит еще отстоять это право либо победой в ЛЧ, либо попаданием в четверку лучших в Англии.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Реал" - "Челси" в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне поединка.

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал ЛЧ "Реал" в двухматчевой дуэли расправился с "Ливерпулем", а "Челси" одолел "Порту".