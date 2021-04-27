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"Бавария" объявила имя нового главного тренера

"Бавария" объявила имя нового главного тренера
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter RBLeipzig_EN

Мюнхенская "Бавария" объявила о назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт команды.

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По информации пресс-службы "Красных", уроженец Баварии Нагельсманн возглавит команду с 1 июля 2021 года. Немецкий специалист подписал контракт с мюнхенцами до 30 июня 2026 года.

Отметим, на данный момент 33-летний Юлиан работает в "РБ Лейпциг", и его команда занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. 

"Телеграф" напоминает, что нынешний наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик покинет команду по окончании сезона. Ожидается, что специалист возглавит сборную Германии после Евро-2020. Под руководством Флика "Бавария" практически обеспечила себе "золото" в чемпионате Германии. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что жесткая позиция "Баварии" по Суперлиге поспособствовала в приостановке турнира.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Бавария, Футбол, Юлиан Нагельсманн, ФК РБ Лейпциг.
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