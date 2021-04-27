"Бавария" объявила имя нового главного тренера

Мюнхенская "Бавария" объявила о назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт команды.

По информации пресс-службы "Красных", уроженец Баварии Нагельсманн возглавит команду с 1 июля 2021 года. Немецкий специалист подписал контракт с мюнхенцами до 30 июня 2026 года.

Отметим, на данный момент 33-летний Юлиан работает в "РБ Лейпциг", и его команда занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

"Телеграф" напоминает, что нынешний наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик покинет команду по окончании сезона. Ожидается, что специалист возглавит сборную Германии после Евро-2020. Под руководством Флика "Бавария" практически обеспечила себе "золото" в чемпионате Германии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жесткая позиция "Баварии" по Суперлиге поспособствовала в приостановке турнира.