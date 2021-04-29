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"Шахтер" начал продажу билетов после заявления Кличко

"Шахтер" начал продажу билетов после заявления Кличко
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcshakhtar

Донецкий "Шахтер" объявил о продаже билетов на центральный матч 24-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21  с "Днепром-1". Встреча состоится 1 мая в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 17:00 по местному времени.

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Отметим, 28 апреля мэр столицы Виталий Кличко сообщил о смягчении карантинных мер в Киеве, а также о переходе города из "красной зоны". Таким образом, теперь ничего не запрещает болельщикам посетить игру.

Однако в стане "Горняков" напомнили о мерах предосторожности, которые должен исполнять каждый посетитель стадиона.

  • - соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра;
  • - носить маску во время пребывания на стадионе (в пределах периметра), покрывая нос и рот;
  • - мыть и/или дезинфицировать руки при каждой возможности;
  • - проверять температуру тела при входе на территорию стадиона (если она будет выше 37,2°C, вход будет запрещен);
  • - занимать только то место, которое указано в билете;
  • - избегать рукопожатий;
  • - избегать контакта лицом к лицу с другими посетителями при перемещении со/до своего места;
  • - кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;
  • - следовать всем инструкциям стюардов и/или офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;
  • - придерживаться указаний и системы очереди на стадионе.

Стоимость билетов стартует от 50 грн, а приобрести их можно на официальном сайте "Горняков".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" сенсационно проиграл в своем последнем матче в УПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, НСК Олимпийский, Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.
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