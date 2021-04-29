"Шахтер" начал продажу билетов после заявления Кличко

Донецкий "Шахтер" объявил о продаже билетов на центральный матч 24-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 с "Днепром-1". Встреча состоится 1 мая в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 17:00 по местному времени.
Отметим, 28 апреля мэр столицы Виталий Кличко сообщил о смягчении карантинных мер в Киеве, а также о переходе города из "красной зоны". Таким образом, теперь ничего не запрещает болельщикам посетить игру.
Однако в стане "Горняков" напомнили о мерах предосторожности, которые должен исполнять каждый посетитель стадиона.
Стоимость билетов стартует от 50 грн, а приобрести их можно на официальном сайте "Горняков".
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" сенсационно проиграл в своем последнем матче в УПЛ.