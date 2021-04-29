УПЛ: где и когда смотреть матчи 24 тура чемпионата Украины

В субботу, 1 мая, матчем "Десна" - "Колос" начнется 24-й тур чемпионата Украины по футболу. Кроме того, в субботу сыграют и "Динамо", которое проведет первый матч в качестве чемпиона страны, и "Шахтер", которому еще предстоит защитить свое второе место от посягательств "Зари".

Расписание трансляций матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 1 мая

14:00 "Десна" - "Колос" - Футбол 2

17:00 "Шахтер" Донецк - "Днепр-1" - Футбол 2

19:30 "Ворскла" - "Динамо" Киев - Футбол 2

Воскресенье, 2 мая

14:00 "Рух" Львов - "Александрия" - Футбол 1

17:00 "Заря" - "Минай" - Униан ТВ

17:00 "Мариуполь" - "Львов" - Футбол 1

19:30 "Олимпик" Донецк - "Ингулец" - Футбол 1

Отметим, за ходом всех игр в режиме-live также можно наблюдать на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Игру "Заря" - "Минай" можно будет посмотреть у нас на сайте (ссылка на трансляцию появится здесь ближе к началу поединка).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" начал продажу билетов на матч с "Днепром-1".