УПЛ: где и когда смотреть матчи 24 тура чемпионата Украины

В субботу, 1 мая, матчем "Десна" - "Колос" начнется 24-й тур чемпионата Украины по футболу. Кроме того, в субботу сыграют и "Динамо", которое проведет первый матч в качестве чемпиона страны, и "Шахтер", которому еще предстоит защитить свое второе место от посягательств "Зари".
Расписание трансляций матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу:
Суббота, 1 мая
Воскресенье, 2 мая
Отметим, за ходом всех игр в режиме-live также можно наблюдать на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Игру "Заря" - "Минай" можно будет посмотреть у нас на сайте (ссылка на трансляцию появится здесь ближе к началу поединка).
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" начал продажу билетов на матч с "Днепром-1".