Буяльский после долгожданного вызова в сборную Украины оформил хет-трик (видео)

В субботу, 1 мая, "Ворскла" в рамках центрального матча 24-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимала "Динамо". Встреча, проходившая в Полтаве на стадионе имени Бутовского, завершилась со счетом 1:5 в пользу столичной команды.

События в матче развивались весьма бурно. Сначала "Динамо" усилиями Виталия Буяльского при попустительстве защитника полтавчан Алиуна дважды огорчало кипера "Ворсклы" Резника. А в середине тайма лучший бомбардир УПЛ Владислав Кулач с весьма спорного пенальти горчил кипера "Динамо" Бущана, забив свой 14-й гол в УПЛ 2020/21. На 31-й минуте Буяльский вновь забил, классно пробив из пределов штрафной после отскока.

Во втором тайме "динамовцы" довели счет до разгромного усилиями Жерсона Родригеса, которому ассистировал Александр Караваев. К слову, защитник киевлян в этом матче сделал хет-трик из ассистов. Под занавес поединка вышедший на замену Сидклей поставил финальную точку в матче.

Этот результат позволил "Динамо", которое уже выиграло чемпионат Украины, добыть 61 очко в лиге, "Ворскла" (37 очков) - шестая. В следующем туре "Бело-синие" примут "Мариуполь" (05.05.2021), а полтавчане сыграют дома против "Десны" (05.05.2021).

Отметим, Виталий Буяльский впервые за долгое время попал в расширенный состав сборной Украины. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко ранее игнорировал успехи игрока в клубе, сетуя на то, что хавбек "Динамо" просто не вписывается в тактическое построение "Желто-синих".

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"Телеграф" напоминает, что 1 мая были сыграны еще два поединка 24-го тура УПЛ, в частности, "Шахтер" одолел "Днепр-1", а "Десна" и "Колос" поделили очки. Расписание трансляций остальных поединков тура доступны по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что два игрока "Динамо" выиграли чемпионат Польши.