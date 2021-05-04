"Олимпик" официально назначил нового-старого тренера

Донецкий "Олимпик", попрощавшийся 3 мая с Юрием Калитвинцев, уже на следующий день нашел ему замену. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Новым главным тренером донецкой команды стал Роман Санжар. 41-летний уроженец Донецка заключил с "Олимпиком" контракт на два года. Кроме него, в тренерский штаб клуба вошел и известный футболист Яя Туре, который будет занимать должность помощника тренера.

Санжар, будучи футболистом, играл за "Олимпик", а затем в 2013 году возглавил команду. Под его руководством дончане провели 177 матчей, одержав 61 победу, 47 раз сыграв вничью, и 69 раз уступив сопернику. Именно с Романом "олимпийцы" провели свои первые еврокубковые игры. В квалификации ЛЕ 2017/18 "Олимпик" по сумме двух матчей проиграл ПАОКу (1:1 и 0:2).

Главной задачей для нового-старого наставника команды станет сохранение прописки в элите украинского футбола. Сейчас донецкий клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ, опережая последний "Минай" за два тура до конца чемпионата Украины всего на три очка.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке "Олимпик" проиграл "Ингульцу" (0:3), а до того дончане умудрились переиграть "Зарю" ценой травмы форварда.