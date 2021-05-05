"Рома" - "Ман Юнайтед": где и когда смотреть полуфинал Лиги Европы

В четверг, 6 мая, "Рома" и "Манчестер Юнайтед" сыграют свой ответный полуфинал Лиги Европы. Встреча 1/2 финала ЛЕ состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру "Рома" - "Манчестер Юнайтед" покажет телеканал "Футбол 1". За поединком можно следить и в сети на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте будет доступна текстовая трансляция встречи, в которой оперативно будут добавлены видео лучших моментов матча.

"Телеграф" напоминает, что МЮ в первом полуфинале отгрузил "Роме" шесть мячей, фактически решив исход противостояния. Букмекеры также не сомневаются, что "Красные Дьяволы" пройдут "Волков".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Рома" по итогам сезона поменяет тренера.