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Украинский футболист больше тайма играл со сломанной ногой

Украинский футболист больше тайма играл со сломанной ногой
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fc_avangard

Необычный случай произошел в матче 24-го тура Первой лиги "Альянс" - "Авангард" (1:1).

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На 11-й минуте поединка полузащитник гостей Арсений Дорошенко получил травму после жесткого стыка. Тем не менее футболист на характере решил играть вплоть до 62-й минуты поединка, когда ему стало хуже и он попросил замену. Позже оказалось, что Арсений играл с перелом кости на левой ступни. Пресс-служба "Авангарда" отметила, что игрок, несмотря на болезненное повреждение, был одним из активнейших футболистов на поле и даже создал несколько опасных моментов у ворот "Альянса".

Врачи поведали, что игрок ближайший месяц проведет в гипсе.

Видеообзор матча "Альянс" - "Авангард": 

Отметим, "Альянс" идет восьмым в турнирной таблице Первой лиги, а "Авангард" -13-й.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Первой лиге был забит невероятный гол со штрафного.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 108

Все по теме:

Первая лига, ФК Авангард, ФК Альянс, Арсений Дорошенко.
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