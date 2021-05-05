Украинский футболист больше тайма играл со сломанной ногой

Необычный случай произошел в матче 24-го тура Первой лиги "Альянс" - "Авангард" (1:1).

На 11-й минуте поединка полузащитник гостей Арсений Дорошенко получил травму после жесткого стыка. Тем не менее футболист на характере решил играть вплоть до 62-й минуты поединка, когда ему стало хуже и он попросил замену. Позже оказалось, что Арсений играл с перелом кости на левой ступни. Пресс-служба "Авангарда" отметила, что игрок, несмотря на болезненное повреждение, был одним из активнейших футболистов на поле и даже создал несколько опасных моментов у ворот "Альянса".

Врачи поведали, что игрок ближайший месяц проведет в гипсе.

Видеообзор матча "Альянс" - "Авангард":

Отметим, "Альянс" идет восьмым в турнирной таблице Первой лиги, а "Авангард" -13-й.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Первой лиге был забит невероятный гол со штрафного.