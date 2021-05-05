Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Месси грозит внушительный штраф за обед с одноклубниками
Месси грозит внушительный штраф за обед с одноклубниками
"Стена": как Зинченко оставил в дураках Неймара (видео)
"Стена": как Зинченко оставил в дураках Неймара (видео)
Украинский футболист больше тайма играл со сломанной ногой
Украинский футболист больше тайма играл со сломанной ногой
Зеленая форма не принесла "Динамо" удачи в Мариуполе (видео)
Зеленая форма не принесла "Динамо" удачи в Мариуполе (видео)

"Арсенал" - "Вильярреал": онлайн полуфинала Лиги Европы

"Арсенал" - "Вильярреал": онлайн полуфинала Лиги Европы
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter bettingmetrics

В четверг, 6 мая, "Арсенал" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет "Вильярреал". Встреча состоится в Лондоне на арене "Арсенал" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, в котором оперативно будут доступны видео голов.

"Арсенал" -:- "Вильярреал"

Начало в 22:00

Первый матч (1:2)

После первого матча между командами, который состоялся в Испании, шансы на проход в финала значительно выше именно у "Вильярреала". Однако "Канониры" явно хотят порадовать своих болельщиков, а потому дадут бой испанцам. Кроме того, победа в турнире даст "Арсеналу" путевку в Лигу чемпионов, ведь по итогам АПЛ 2020/21 "Пушкарям" еврокубки явно не грозят.

Накануне полуфинала ЛЕ "Арсенал" расправился в гостях с "Ньюкаслом" (0:2) в чемпионате Англии, а "Вильярреал" минимально одолел "Хетафе" (1:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Арсенал" - "Вильярреал" в прямом эфире в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 191

Все по теме:

Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Вильярреал, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа Неймара?: Фернандиньо актерскими способностями "удалил" звезду ПСЖ (видео)
02 "Динамо" сыграет в зеленом, чтобы избежать штрафа (фото)
03 Датский спортсмен на соревнованиях в Киеве подхватил коронавирус и улетел домой в капсуле (фото и видео)
04 "Ман Сити" - ПСЖ: Зинченко поучаствовал в голевой атаке хозяев (видео)
05 "Манчестер Сити" - ПСЖ: Марез сделал дубль, голевую контратаку начал Зинченко (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь