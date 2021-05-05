"Арсенал" - "Вильярреал": онлайн полуфинала Лиги Европы

В четверг, 6 мая, "Арсенал" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет "Вильярреал". Встреча состоится в Лондоне на арене "Арсенал" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, в котором оперативно будут доступны видео голов.

"Арсенал" -:- "Вильярреал"

Начало в 22:00

Первый матч (1:2)

После первого матча между командами, который состоялся в Испании, шансы на проход в финала значительно выше именно у "Вильярреала". Однако "Канониры" явно хотят порадовать своих болельщиков, а потому дадут бой испанцам. Кроме того, победа в турнире даст "Арсеналу" путевку в Лигу чемпионов, ведь по итогам АПЛ 2020/21 "Пушкарям" еврокубки явно не грозят.

Накануне полуфинала ЛЕ "Арсенал" расправился в гостях с "Ньюкаслом" (0:2) в чемпионате Англии, а "Вильярреал" минимально одолел "Хетафе" (1:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Арсенал" - "Вильярреал" в прямом эфире в Украине.