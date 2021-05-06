"Заря" откопала в Бразилии бриллиант, который поможет клубу бороться за Лигу чемпионов

В четверг, 6 мая, "Заря" на своем официальном сайте объявила о трансфере бразильского нападающего "Ботафого" Гильерме.

По информации пресс-службы луганского клуба, 17-летний форвард подписал контракт с луганчанами сроком на три года. Несмотря на свой юный возраст, Гильерме успел сыграть за "Ботафого" U-17 30 игр, в которых отметился 7 голами. Кроме того, на его счету 2 матча за "Ботафого" U-20, в которых он забил два гола. Полное имя футболиста - Да Силва Карвальо Гильерме Энрике. Быть может, бразильский талант поможет "Заре" в борьбе за более высокие места в чемпионате Украины.

"Желаем Гильерме удачи в составе "Зари", - гласит сообщение луганского клуба.

"Телеграф" напоминает, что 5 мая "Заря" гарантировала себе участие в Лиге Европы 2021/22, завоевав как минимум бронзовые медали УПЛ.