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"Заря" откопала в Бразилии бриллиант, который поможет клубу бороться за Лигу чемпионов

"Заря" откопала в Бразилии бриллиант, который поможет клубу бороться за Лигу чемпионов
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Фото: ФК Заря

В четверг, 6 мая, "Заря" на своем официальном сайте объявила о трансфере бразильского нападающего "Ботафого" Гильерме.

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По информации пресс-службы луганского клуба, 17-летний форвард подписал контракт с луганчанами сроком на три года. Несмотря на свой юный возраст, Гильерме успел сыграть за "Ботафого" U-17  30 игр, в которых отметился 7 голами. Кроме того, на его счету 2 матча за "Ботафого" U-20, в которых он забил два гола. Полное имя футболиста -  Да Силва Карвальо Гильерме Энрике. Быть может, бразильский талант поможет "Заре" в борьбе за более высокие места в чемпионате Украины.

"Желаем Гильерме удачи в составе "Зари", - гласит сообщение луганского клуба.

"Телеграф" напоминает, что 5 мая "Заря" гарантировала себе участие в Лиге Европы 2021/22, завоевав как минимум бронзовые медали УПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Гильерме.
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