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В АПЛ футболист забил невероятный пушечный гол (видео)

В АПЛ футболист забил невероятный пушечный гол (видео)
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lcfc

В матче 35-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 "Лестер" принимал "Ньюкасл". Встреча, прошедшая на "Кинг Пауэр Стадиум", завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:4.

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"Сороки" попросту уничтожили хозяев, забив за 73 минуты игрового времени 4 гола. Только после этого у "Лестера" появились моменты и голы. На 80-й минуте поединка Марк Олбрайтон пушечным выстрелом из пределов штрафной попал под перекладину. А еще через семь минут Кепечи Ихеаначо бильярдным ударом с линии штрафной заставил капитулировать Дубравку. Отметим, за гостей голами отметились Джо Уиллок, Пол Даммет и Каллум Уилсон (дважды).

Видео пушечного гола Олбрайтона - в обзоре матча "Лестер" - "Ньюкасл":

Это поражение пошатнуло позиции "Лестера" (3-е место, 63 очка), который борется за место в Лиге чемпионов, "Ньюкасл" (39 очков) - (11-й). В следующем туре "Лисы" сыграют в гостях с "Ман Юнайтед" (11.05.2021), а "Сороки" примут МС (14.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что матч МЮ - "Ливерпуль" был сорван из-за поведения фанатов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ, ФК Лестер.
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