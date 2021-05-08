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Футболист Рубин забил гол-бриллиант (видео)

Футболист Рубин забил гол-бриллиант (видео)
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram realsaltlake

В матче регулярного сезона МЛС "Реал Солт-Лейк" - "Сан-Хосе Эртквейкс" был забит невероятный гол.

Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" забил потрясающий гол пяткой в США (видео)

На 43-й минуте поединка американский нападающий Рубио Рубин после скидки партнера головой подработал мяч, а затем пушечным ударом через себя вколотил мяч под перекладину ворот "Сан Хосе". Однако шикарное взятие ворот не помогло "Реалу" добыть три очка. Пол занавес поединка форвард гостей Крис Вондоловски оформил дубль, принеся своей команде победу.

Видео гола Рубина: 

Видеообзор матча "Реал Солт-Лейк" - "Сан-Хосе Эртквейкс":

Отметим, "Сан-Хосе Эртквейкс" с 9 очками лидирует в Западной конференции, "Реал Солт-Лейк" (6 очков) - третий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МЛС молодой футболист отметился невероятным голом карате-ударом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 552

Все по теме:

МЛС, Гол, ФК Реал Солт-Лейк, ФК Сан-Хосе Эртквейкс, Рубио Рубин.
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